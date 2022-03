Calcio Promozione: nell'anticipo Misano ferma sullo 0-0 il Gambettola

Sport

Misano Adriatico

16:50 - 26 Marzo 2022



Misano - Gambettola 0-0



MISANO: Pontet, Pratelli (9' st Senior), Tonini, Travagliati, Pironi, Sanchez, Migliore (16' st Gravina), Antonelli, Torsani (31' st Chiusano), Bardeggia, Santoni.

In panchina: Alessandrini, Salemme, Salvatori, Ballaj.

All. De Argila.

GAMBETTOLA: Barducci, Alberighi, Rigoni (42' st Gega), Gadda, Marconi (35' st Biasetti), Tassinari, Spadaro (37' st Camaj), Tani (19' st Khayat), Vukaj (26' st Esposito), Capellini, Giulianelli .

In panchina: Ambrosini, Bianchi, Severi, Savini.

All. Bernacci.



ARBITRO: Salliu di Ferrara.

AMMONITI: Migliore, Travagliati, Alberighi, Tani, Santoni, Tassinari, Camaj.

ESPULSO: 15' st Giulianelli.



MISANO Dopo un primo tempo giocato ad alto ritmo ma con scarse emozioni sotto rete, con entrambe le squadre che cercano di gestire il possesso senza porgere il fianco, nel secondo tempo le squadre si allungano ed arrivano i primi pericoli. Il primo a farsi avanti è Spadaro, che nel primo quarto d’ora della seconda frazione di gioco si presenta per due volte davanti alla porta di Pontet sfruttando due lanci lunghi, ma senza trovare lo specchio della porta. Al 15’ Giulianelli, già ammonito per aver rifilato una gomitata al volto al numero 10 locale, si fa espellere dopo una discussione con il direttore di gara, lasciando i suoi in dieci uomini. Al 21’ il neo entrato Gravina crea i primi grattacapi alla difesa ospite accentrandosi dalla destra e calciando sul secondo palo, ma senza trovare lo specchio. La qualità degli uomini di Bernacci non fa percepire l’inferiorità numerica ed il Gambettola cerca di gestire il pallino del gioco. Entrambe le squadre cercano il vantaggio fino alla fine, al secondo minuto di recupero è Pironi, servito da Bardeggia ad entrare in area di rigore avversaria ma il giovane Barducci è attento e smanaccia. Al sesto ed ultimo minuto di recupero il Gambettola cerca la beffa, su un lancio lungo il pallone scavalca Travagliati e Capellini si ritrova a tu per tu con Pontet che riesce a bloccare in due tempi la conclusione del numero 10 ospite, salvando il risultato allo scadere.