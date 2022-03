DIRETTA TESTUALE Calcio D Rimini - Mezzolara

Sport

Rimini

| 14:05 - 26 Marzo 2022

Diretta testuale Rimini - Mezzolara.



RISULTATO: 0-0



RIMINI (4-3-3): Marietta - Deratti, Pietrangeli, Panelli, Haveri (14' st. Pecci) - Callegaro, Tanasa, Tonelli (14' st. Germinale)- Gabbianelli, Mencagli, Piscitella.

In panchina: Piretro, Carboni, Contessa, Lo Duca, Pari, Ferrara, Arlotti.

All. Gaburro.

MEZZOLARA (4-3-3): Malagoli - Melli, Dall'Osso, Fort, Musiani - Faggi, Roselli, Landi - Cortesi, Semiao (19' st. Bertani), Bernardi.

In panchina: Wangue, Garavini, Busi, Sciaccaluga, Valente, Darraji, Rinieri, Triggiani.

All. Nesi.



ARBITRO: Bozzetto di Bergamo (Morotti di Bergamo e Mezzalura di Varese).

RETI:

AMMONITI: Panelli, Dall'Osso, Pecci, Faggi

ESPULSI:

NOTE: Spettatori 1500 circa. Angoli 3-4. Recupero: 1'pt. In tribuna l'ex tecnico del Rimini Leo Acori.





Inizio gara ore 14.30

Il Rimini dopo la sosta affronta il Mezzolara quarto in classifica. A centrocampo trio Tanasa-Callegaro-Tonelli, rientra Deratti in difesa, Pietrangeli quarto under in difesa. Il Rimni è in maglia a scacchi biancorossa, in tenuta verde il Mezzolara. La squadra di Gaburro attacca da sinistra verso destra.

6' Punizione a giro di Gabbianelli dal centrodestra fuori area, devia in tuffo plastico alla sua destra il portiere Malagoli.

12' Cross dalla destra di Melli, Bernardi sfiora solo la palla di testa in mezzo all'area e l'azione sfuma. Sulla ripartenza Haveri cade in area, l'arbitro fa sorvolare.

Prato - Ravenna 0-2 con doppietta di Saporetti

Il Mezzolara controlla le folate del Rimini in difficoltà fare gioco s centrocampo

21' Angolo di Landi, Bernardi stoppa a centro area ma non trva il tempo per il tiro.

22' Il Rimini perde palla con Haveri in area, tiro di Bernardi a lato. Occasione da rete.

24' Slalom di Piscitella, tiro a botta sicura dentro l'area rimpallato!!!. Occasione Rimini.

Lentigione - Sammaurese 1-0

32' Melli anticipa Piscietlla e scende fino al limite dell'area, tiro debole neutralizzato da Marietta con facilità a terra.

34' Incursione di Tonelli, scarico per Piscitella che calcia alto da buona posizione.

41' Callegaro tira alle stelle di sinistro dopo una respinta del portiere in anticipo su Mencagli.

44' Doppio angolo del Mezzolara con Cortesi, il Rimini respinge la minaccia.

Fine primo tempo 0-0 mentre Prato-Ravenna è 0-3 (di Guidone il terzo gol).

Cominciato il secondo tempo.

Continua l'equilibrio tre le due squadre.

12' Punizione di Gabbianelli dalla destra a tre quarti campo, su fronte opposto la palla viene rimessa in mezzo e Tanasa di testa manda a lato.

Prato-Ravenna 0-4 (Prati)

14' Entrano Pecci e Germnale, Rimini a trazione super offensiva.

17' Tiro di Pecci da fuori, il portiere respinge a pugni uniti.

20' Tiro cross di Landi, palla velenosa, Marietta respinge

