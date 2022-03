Rimini-Mezzolara 1-0. Hurrà Pietrangeli: 'Stavolta con il mio gol sono arrivati i tre punti'

Sport

Rimini

| 21:13 - 26 Marzo 2022

Foto Venturini.

Il match winner è stato il difensore Nicola Pietrangeli, al secondo centro stagionale: “La prima rete è arrivata sul campo del Ghivizzano, ma non abbiamo raccolto nulla, questa volta invece sono arrivati i tre punti e la soddisfazione è certamente maggiore – racconta il difensore – Gabbianelli ha messo una palla tesa, mi sono liberato del difensore che mi marcava, l’ho anticipato di testa e la palla è andata in rete”.

Il centrocampista Simone Tonelli spiega: “Giocavamo contro la quarta in classifica e quindi ci sta una certa difficoltà, non tutte le possiamo vincere con tre o quattro gol di scarto. Se da qui alla fine le vinciamo tutte 1-0 io ci metto la firma subito. E' stata una partita complicata contro una buona squadra; nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro e noi prima o poi il gol lo troviamo con tante soluzioni. Il Mezzolara sta facendo un ottimo campionato, ha calciatori di qualità che non ti permettono di esprimerti al meglio, un gioco non bello da vedere ma efficace e l'avversario che ha di fronte è costretto ad un forte dispendio di energie. E' vero che sono rimasti in inferiorità numerica, ma c'è da considerare che molti falli tattici non sono stati sanzionati: se cominci ad ammonire 4-5 giocatori avversari la partita cambia...”.

Infine il portiere Christian Marietta: “Oggi è stata una partita un po’ più complicata dalle altre per il valore degli avversari. Siamo stati bravi a tenere il match lì, e poi a vincerlo. Il segreto? E' la squadra, non molla mai, ci crede fino alla fine: come già successo con la Sammaurese nel finale siamo riusciti a portarla a casa”.

Con quella di oggi sono 21 le partite in cui Marietta non ha subito gol. “Sicuramente è una bella cosa non aver subito gol per 21 partite, però non è solo merito mio ma di tutta la squadra a partire dagli attaccanti”.





Qual è stato l’intervento più difficile?

“Forse la deviazione su quel tiro cross (di Landi, ndr): io non sapevo dove sarebbe andata a finre, ci ho messo la mano ed è andata bene”.