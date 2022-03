Rimini-Mezzolara 1-0. Gaburro, doppia felicità: 'Bene i tre punti e finalmente il gol su palla inattiva'

Sport

Rimini

| 18:21 - 26 Marzo 2022

Foto Venturini.

Il Rimini con qualche patema è riuscito a vincere e lo ha fatto su un calcio d’angolo, cioè su una palla inattiva, il suo tallone d’achille. “Sono contento perché finora avevamo segnato solo due volte in questa maniera e sono due settimane che battiamo solo corner. Ho ripetuto ai ragazzi dopo l’ultima partita di Correggio: io non mollo sui corner. Abbiamo lavorato sulle traiettorie, ruotando gli uomini sugli inserimenti. Penso sia stato il premio alla volontà dei ragazzi a trovare la soluzione a una situazione che stonava” dice il tecnico biancorosso Marco Gaburro. Il quale si aspettava una gara complicata: “Il Mezzolara è una squadra quadrata, sa difendersi bene, compatta e lo ha dimostrato. Anche noi dal punto di vista difensivo siamo stati attenti e abbiamo rischiato poco e questo ci ha permesso di stare in partita e avere occasioni e guadagnare palle inattive: una di queste l’abbiamo sfruttata al meglio. Capisco che in casa si vorrebbe sempre passeggiare, ma non è così. E’ stata una partita fisica, Callegaro è stato importante, Tanasa ha fatto il suo, magari i giocatori più tecnici hanno sofferto un po’ di più. Nel primo tempo per venti minuti abbiamo avuto difficoltà, poi siamo usciti bene; nella ripresa siamo usciti bene e i cambi di qualità che abbiamo sono stati importanti”.

Il trainer del Mezzolara Michele Nesi non ha nulla da rimproverare ai suoi: “Paradossalmente per le nostre possibilità abbiamo fatto meglio oggi che rispetto alla partita in casa. in casa. Faccio i complimenti ai miei ragazzotti, non guardo solo al risultato: sono contento della loro prestazione. In dieci ci siamo abbassati, l’angolo è nato da un rinvio di un mio giocatore che era solo. Peccato. Avremmo potuto perdere anche in undici, non mi attacco a niente”.