Rimini Calcio, sabato al Neri il Mezzolara (ore 15): prima sfida di un poker decisivo

Sport

Rimini

| 14:21 - 25 Marzo 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

Ritorna il campionato e per il Rimini al Romeo Neri (ore 15) c'è sabato l'ostacolo Mezzolara, uno delle due squadre che ha mandato ko i biancorossi (2-1, l'altra è stato il Ghivizzano), primo step di una settimana in cui potrebbe decidersi il campionato: mercoledì trasferta ad Agliana, domenica Fanfulla in casa (terza squadre a fare il maggior numero di punt nel ritorno dopo Rimini e Ravenna) il domenica 10 aprile scontro diretto con il Ravenna allo stadio Benelli.

Il Rimini si presenta all'appuntamento senza Tomassini, Greselin e Andreis, infortunati, e Kamara in Nazionale del Sierra Leone. A centrocampo Tanasa, Tonelli, Callegaro e Pari a contendersi tre maglie con i primi tre favoriti: in questo caso il quarto under sarà Pietrangeli al centro della difesa.

Il TECNICO Marco Gaburro ha grande rispetto del Mezzolara: “Il fatto che ci abbia battuto all'andata è già un sufficiente per avere le motivazioni giuste per la partita. Quel senso di fastidio nei ragazzi è rimasto, questa è una cosa positiva. E poi c'è il valore dell'avversario, quarto in classifica, formato da giocatori importanti, quadrato (ha la terza difesa del girone, ndr), bravo a difendersi di squadra, con un centrocampo anche di gamba, pericoloso sulle palle inattive”.

Come sta il Rimini?

“C'è voglia di tornare a giocare. La condizione generale è buona, da giovedì ad oggi ci siamo allenati a 16-17-18 gradi, la settimana prima 7-8-9 gradi. Dieci gradi si sentono e questo aspetto e se esplode il caldo bisognerà valutare il recupero con gli impegni ravvicinati e quindi sarà fondamentale la gestione della rosa”.

Il Rimini è a +5. Si sente un po' più sicuro?

“Abbiamo il fatto sul collo come sempre ed è un bene avere l'avversario addosso, che ti stimola e che ci costringe a non sbagliare”.

Ora in ballo ci sono nove punti pesanti...

“E' vero, tre partite che precedono lo scontro diretto. Penso che sarà una settimana delicata, in cui bisognerà sfruttare la rosa un po’ di più rispetto a quanto abbiamo fatto nell’altra finestra infrasettimanale con il Progresso”.