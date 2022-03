Volley B, la Titan Services aspetta Loreto

Sport

Repubblica San Marino

| 14:19 - 23 Marzo 2022

Sabato 26 marzo si celebra l’ultima partita del girone d’andata della serie B maschile e la Titan Services San Marino, agli ordini di Marta Cavalera (1° Arbitro) e Paola Scognamiglio (2°), ospiterà sul parquet amico di Serravalle la Novavolley Loreto. Poi inizierà il periodo dedicato completamente ai recuperi delle partite non disputate a causa del Covid e la prima squadra che i titani affronteranno, martedì 29 marzo, sarà ancora Loreto, dato che si dovrà recuperare la partita d’andata del 9 gennaio. “Fa un po’ strano e sono convinto saranno due partite molto particolari. – Sostiene Stefano Mascetti, coach della Titan Services. - Loreto ha vinto ad Alba Adriatica giocando in otto. Sul parquet erano in pochi ma i giocatori importanti c’erano tutti a partire da Nobili, una banda di grande esperienza. Se contro di noi fossero tutti a disposizione, non sarebbero molto affrontabili perché da quando è ripreso il campionato hanno praticamente sempre vinto. Fisicamente sono prestanti; sono quadrati nel gioco e i loro punti deboli sono davvero difficili da vedere. Dalle due partite con Loreto dipenderà molto del nostro campionato. Se ne uscissimo senza punti, dovremmo dare davvero tutto nelle ultime quattro per garantirci la salvezza”. Le notizie provenienti dall’infermeria sono buone: Kiva sta recuperando pian piano e potrà aumentare il suo minutaggio in partita e Benvenuti riprenderà presto a correre.

Classifica serie B maschile. Paoloni Macerata 38, Bontempi Casa Collemarino 37, Montesi Pesaro 36, Volley 79 Civitanova Marche 35, Novavolley Loreto 28, La Nef Osimo 28, Sabini Falconara Marittima 23, Titan Services San Marino 22, Ventil System San Giovanni in Marignano 20, Volley Potentino Macerata 12, Iseini Alba Adriatica 6, Romagna Banca Bellaria 6.

Prossima partita. Titan Services – Novavolley Loreto. Sabato 26 marzo ore 18.30 a Serravalle (valida per la 22esima e ultima giornata di campionato).

Recuperi.

Novavolley Loreto – Titan Services (martedì 29 marzo alle 21 a Loreto, recupero giornata 11).

La Nef Osimo – Titan Services (sabato 2 aprile ore 17.30 a Osimo, recupero giornata 12).

Titan Services – Romagna Banca Bellaria (sabato 9 aprile ore 18.30 a Serravalle, recupero giornata 13).

Volley Potentino Macerata – Titan Services (sabato 23 aprile alle 18 a Potenza Pic., recupero giornata 14).

Titan Services – Ventil System San Giovanni (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle, recupero giornata 15).

Serie D femminile

Serie D femminile. Dopo due settimane, la Beach & Park torna ad incrociarsi sotto rete con il Riccione. Nel recupero della partita d’andata le titane si sono imposte per 3 a 0 “Ma non dobbiamo pensare a quella partita – sottolinea coach Wilson Renzi – né ragionare sulla classifica. Dobbiamo solo cercare di continuare a giocare come abbiamo fatto nelle ultime settimane: con determinazione e pazienza, sbagliando il meno possibile. Anche sabato prossimo non avremo Rebecca Filippi e Anna Rossi. Speriamo stia bene Veronica Renzi che ha avuto tanti problemi fisici finora. Per fortuna rientrano i liberi Alice Pasolini e Arianna Carlini. Speriamo di smettere di pagare dazio alla sfortuna perché abbiamo avuto davvero tante assenze che finora hanno pesato sia in allenamento, sia in partita”.

Classifica. Forlimpopoli 43, Athena Rimini 36, Portuali Ravenna 33, Teodora Ravenna 32, Junior Coriano 27, Volley Team San Giuliano 18, Santarcangelo 12, Libertas Forlì 11, Volley Riccione City Volley 8, Beach & Park San Marino 7, Villa Verucchio 7.

Prossima partita. Riccione City Volley – Beach & Park San Marino. Sabato 26 marzo ore 21 a Coriano (22esima e ultima giornata di campionato).

Recuperi.

Beach & Park - Volley Team San Giuliano (sabato 2 aprile ore 18.30 a Serravalle recupero gironata 12).

Libertas Forlì – Beach & Park (mercoledì 6 aprile ore 21 a Forlì, recupero giornata 13).

Beach & Park – Athena Rimini (giovedì 14 aprile ore 20.45 a Serravalle, recupero giornata 16).

Beach & Park - Portuali Ravenna (sabato 23 aprile ore 18.30 a Serravalle, recupero giornata 14).

Junior Coriano - Beach & Park (sabato 30 aprile ore 20 a Coriano, recupero giornata 15).