Attraversamenti pedonali messi nuovo e asfaltature, ecco i prossimi interventi a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:11 - 23 Marzo 2022

Foto di repertorio.



La giunta comunale di Santarcangelo, tramite delibera, ha dato il via libera alla riqualificazione e alla manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle vie Canonica, Borsellino, Orsini, Scalone, Edoardo Sancisi, Togliatti, Silvio Sancisi, Marini e Piave, per una spesa complessiva di 95mila euro.



In via Canonica è prevista la riasfaltatura di un tratto di strada di circa 180 metri, mentre in via Scalone, all’incrocio con via Di Vittorio, verrà realizzato un nuovo attraversamento pedonale con abbattimento delle barriere architettoniche nel marciapiede esistente. Il progetto prevede anche la completa ricostruzione, compreso il rifacimento della fondazione e la realizzazione della nuova pavimentazione, dei percorsi pedonali di via Borsellino e via Orsini, particolarmente utilizzati dagli studenti che frequentano le scuole della zona.



L'intervento in via Edoardo Sancisi, all’intersezione con via Togliatti, riguarderà invece la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale con abbattimento delle barriere architettoniche, mentre in via Silvio Sancisi è previsto un intervento di manutenzione straordinaria del marciapiede.



All’intersezione fra le vie Silvio Sancisi e Marini, verrà invece realizzata un’aiuola verde al fine di migliorare la visibilità dell’attraversamento pedonale in prossimità di via Garibaldi, inibendo fisicamente la sosta delle auto in corrispondenza dell’incrocio.



Quanto a via Piave, i lavori consisteranno nella pavimentazione tramite uno strato di conglomerato bituminoso del tratto di strada bianca posto all’interno di un gruppo di case recentemente acquisito al patrimonio comunale. “Il lotto di lavori approvati dalla Giunta rappresenta un consistente intervento sulle strade comunali, che da una parte nasce da un confronto con i residenti di diverse zone e dall’altra va a completare opere recentemente realizzate o in fase di ultimazione”, dichiara la vicesindaca Pamela Fussi. “I cittadini di via Canonica e via Piave, infatti, avevano richiesto interventi sul manto stradale, mentre nella altre vie interessate procediamo con la riasfaltatura e altre migliorie dopo aver effettuato lavori per il potenziamento della rete delle strade scolastiche”, chiosa.



Nel frattempo, l'amministrazione comunale ha affidato anche i lavori per la manutenzione ordinaria di un tratto di pista ciclabile del fiume Uso. L'intervento, che comporta una spesa di 1.800 euro, prevede la posa di stabilizzato con l'obiettivo di evitare il verificarsi di paludamenti che, a seguito di piogge, rendono il percorso difficilmente praticabile per diversi giorni. In alcuni tratti, inoltre, verrà riprofilato il fossetto di guardia per la regimazione delle acque.