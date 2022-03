Valmarecchia, riparte l'attività della comunità educante territoriale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:42 - 23 Marzo 2022

Un momento dell'incontro.

Sono ripartiti questa mattina (mercoledì 23 marzo) i lavori della Comunità educante territoriale della bassa Valmarecchia. Presso la biblioteca Baldini di Santarcangelo si è svolto infatti il primo incontro del nuovo corso della Cet, promosso dai Comuni di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana, che ne hanno affidato la gestione alla Fondazione Culture Santarcangelo.



L’incontro ha dato avvio ai lavori del tavolo di rete “Tras-formare la comunità”, a cui parteciperanno le agenzie formative del territorio: con gli assessori alle Politiche educative Angela Garattoni (Santarcangelo), Sabrina Cenni (Verucchio) e Francesca Macchitella (Poggio Torriana) collaboreranno i dirigenti scolastici, il Centro per le famiglie, i Servizi sociali e sanitari, le coordinatrici pedagogiche.



A coordinare i lavori sarà un’equipe psicopedagogica composta dal pedagogista Gianluca Bellucci – da pochi mesi nuovo coordinatore della Comunità educante territoriale – dallo psicologo Mirco Ciavatti e dal pedagogista Alessandro Zanchettin.



Dalla sua fondazione negli anni ’90, la Cet opera per individuare i bisogni formativi della comunità e per progettare, in accordo di rete con le altre agenzie formative del territorio, percorsi formativi e tras-formativi per la comunità, con l’obiettivo di rivolgersi a tutti gli attori coinvolti – dagli alunni agli insegnanti, dalle famiglie all’associazionismo – per formare gli adulti di domani e sostenere gli adulti di oggi nel loro delicato compito educativo.