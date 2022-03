Cocoricò, un aprile ricco di eventi con i migliori dj in consolle

Eventi

Riccione

| 13:24 - 23 Marzo 2022

Foto Alessandro Dellago.





Cocoricò annuncia le date di aprile che avranno come protagonisti i migliori dj della scena internazionale. L’iconico club, che dopo tre anni lo scorso novembre ha riaperto le sue porte in una veste completamente rinnovata, propone a Riccione alcuni tra i più interessanti e prestigiosi act del panorama elettronico.



Tra questi i set di artisti del calibro di Reinier Zonneveld, Jamie Jones, Vtss, Peggy Gou e molti

molti altri, oltre naturalmente ai nuovi dj resident del Cocoricò: l’olandese William Djoko, la giovane e talentuosa romana Matisa, e Mattia Trani, uno dei dj techno più interessanti della scena.



Una particolare attenzione è stata dedicata alla T-Room, la seconda sala del Cocoricò, che ospiterà i set di artisti avveniristici come la dj ucraina Dana Montana, l’eclettica producer, modella e designer spagnola Sita Abellan, l’esplosiva Chippy Nonstop, perfomer che si destreggia tra rap, scrittura, attivismo e console, a testimonianza dei valori che da sempre hanno contraddistinto il club: l’inclusività e la grande qualità della proposta artistica.



Saranno inoltre coinvolti nelle serate alcuni tra i più interessanti e pioneristici performer, provenienti dal mondo delle visual e digital arts.



Sabato 2 Aprile

Piramide: REINIER ZONNEVELD | MATTIA TRANI

T-Room: NASTYA MURAVYOVA | MATTIA TRANI jungle set

Ingresso dalle 23.00 alle 6.00



Domenica 17 Aprile

Piramide: JAMIE JONES | WILLIAM DJOKO | CIRILLO

T-Room: CHIPPY NONSTOP | DANA MONTANA

Ingresso dalle 23.00 alle 6.00



Domenica 24 Aprile - Galactica

Piramide: VTSS | 9x9 | IHM | HECTOR OAKS

Troom: PARFAIT | CHARLIE SPARKS | V111

Ingresso dalle 23.00 alle 6.00



Sabato 30 Aprile

Piramide: PEGGY GOU | HIVER | MATISA

T-Room: SITA ABELLAN | RAVEN | ANKKH

Ingresso dalle 23.00 alle 6.00