Rimini, addio spazi pubblici gratis per i pubblici esercizi? "Serve una proroga per tutto il 2022"

| 13:19 - 23 Marzo 2022

Rendering esemplificativo di Rimini Open Space.



Fipe-Confcommercio chiede all'amministrazione comunale una proroga fino alla fine del 2022 di Rimini Open Space, il progetto che permette ai pubblici esercizi di occupare suolo pubblico gratuitamente. Una proroga fondamentale visto che per le attività "il perdurare delle restrizioni per il contrasto della pandemia da Covid-19, unito ai fortissimi rincari delle bollette energetiche e delle materie prime, sta generando una situazione di grave difficoltà e incertezza per il settore", evidenzia Gaetano Callà, presidente di Fipe-Confcommercio. In più sale la preoccupazione per le conseguenze del conflitto ucraino sull'economia e sui flussi turistici.



I costi di Rimini Open Space sono stati compensati da rimborsi statali che il 31 marzo, con la fine della stato di emergenza, si esauriranno, ma Callà invita l'amministrazione comunale a trovare risorse di bilancio per finanziare il progetto almeno fino al termine del 2022. "Per riprenderci confidiamo nella Pasqua, nei prossimi grandi eventi sul territorio, dalle fiere all’adunata degli Alpini, e soprattutto nell’estate. Ma non possiamo permetterci di pagare per intero la tassa per il suolo pubblico, men che meno di non averlo a disposizione", chiosa Callà.