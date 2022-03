Bellaria, il nuovo pulmino di Luce sul Mare subito 'in missione' per l'Ucraina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:48 - 23 Marzo 2022

Il nuovo mezzo.

Inaugurazione ufficiale questa mattina (mercoledì 23 marzo), a Luce Sul Mare, per il nuovo mezzo attrezzato ora in dotazione alla cooperativa sociale di Bellaria Igea Marina, acquistato grazie alla generosità di sponsor, aziende e cittadini che hanno sposato il progetto di PMG Italia SpA, con il coinvolgimento dell'assessorato Scuola e Ambiente. Sarà immediatamente operativo e al servizio di una trasferta in Polonia, in programma nel fine settimana, per la consegna di beni di prima necessità ai profughi provenienti dall'Ucraina; l'iniziativa, promossa dai nostri Servizi Sociali, sarà anche l'occasione per rendere possibile, al rientro, il ricongiungimento famigliare per alcuni di loro sul nostro territorio, nonchè il trasferimento di alcune persone disabili.