Zeinta di Borg, l'associazione lancia le nuove pagine gialle delle attività di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:42 - 23 Marzo 2022

Immagini della serata.



Oltre 120 le persone che lunedì sera (21 marzo) hanno riempito la sala Energia del Centro Congressi SGR di Rimini per l'evento "Primavera dell'imprenditore", organizzato dopo due anni di stop per pandemia da Zeinta di Borg, per tracciare un bilancio delle attività e presentare le iniziative per il 2022. A coordinare la serata, il coordinatore dell’associazione, Antonio Cuccolo che ha dichiarato “Ringrazio tutti i soci e i partner a partire dal Gruppo SGR, nostro partner fin dal principio, della partecipazione della Presidente della Giunta Regionale Emma PETITTI, per il comune l’Assessore Juri Magrini, il consigliere per il Comune di Rimini Nicola Marcello, il Presidente Romagna Acque Tonino Bernarbè, i responsabili Hera per il progetto Hove Pierluigi Reggiani e Chiara Zanchetti. Solo facendo squadra riusciremo a superare questo momento di difficoltà".



Il neo eletto Presidente Alessio Nucci, insieme all’attuale CDA e a quello uscente, ha consegnato una targa celebrativa per l’ottimo lavoro svolto ad Arturo Pane conferendogli il titolo di Presidente Onorario. Nucci ha proseguito illustrando quali sono i vantaggi di far parte di un’associazione come Zeinta di Borg e l’importanza di fare Rete quindi di collaborare favorendo il dialogo tra gli stessi tesserati. Essere sempre aggiornati partecipando ai corsi di formazione proposti. Inoltre ha presentato il nuovo prodotto 2022 le “Pagine Gialle”, che racchiude l’elenco degli associati, suddivisi in merceologia con una particolare sottolineatura alle convenzioni applicate dalle aziende a favore degli stessi soci.



Lorenzo Pastesini, Direttore Mercato Gas ed Energia Elettrica Gruppo SGR, ha esposto ai presenti le difficoltà, legate agli aumenti delle forniture, del momento che stiamo vivendo. Sottolineando la grande importanza del risparmio energetico e lo sconto reale che viene applicato solo ai soci di Zeinta.



Pierluigi Reggiani del gruppo HERA ha illustrato il progetto Hove, in merito al recupero degli oli vegetali esausti, enfatizzando l’importanza dell’economia circolare con la possibilità di aver un ritorno economico, da parte delle aziende che aderiscono al progetto, ma soprattutto la grande importanza ed il valore ecologico dell’iniziativa, mostrando grande attenzione al nostro pianeta.



Durante la serata sono stati illustrati, da Antonio Cuccolo, gli eventi in programma per tutto il 2022 con particolare attenzione a: Somarlungo (18 aprile la biciclettata del Lunedì di Pasqua), Adunata Nazionale Alpini (dal 5 all’8 maggio), MilleMiglia (15-16 giugno), BirRimini (15 agosto), Transitalia Marathon (dal 23 al 26 settembre) e tante altre iniziative. La serata si è conclusa con taglio della torta e brindisi.