Il Covid fa slittare l’appuntamento con Federico Fashion Style. Alcuni casi nella redazione, casting rimandati

Attualità

Verucchio

| 11:46 - 23 Marzo 2022

Federico Fashion Style.

Un focolaio di Covid rinvia l’arrivo della redazione del “Beauty Bus” di Federico Fashion Style a Verucchio per i casting inizialmente programmati venerdì 25 marzo nella Sala Magnani di Piazza Malatesta.

La nuova esplosione di contagi non ha risparmiato purtroppo neanche lo staff del talent che ha scelto la cittadina malatestiana per una delle dieci puntate della nuova edizione: questa mattina due componenti sono infatti risultati positivi al Coronavirus e il gruppo di lavoro si è immediatamente autoisolato.

“Non vogliamo rischiare di diffondere il virus e creare nuovi focolai, contatteremo quindi le diverse persone già convocate per venerdì 25 per informarle una a una. Sono oltre 40 le aspiranti ‘reginette’ che si sono prenotate per il casting verucchiese e dovranno pazientare solamente un po’ – auspichiamo un paio di settimane – per avere un nuovo appuntamento in vista della puntata che gireremo poi in quattro giorni fra fine aprile e inizio giugno” spiegano i referenti del docu-reality tutto girato on the road sul territorio italiano la cui messa in onda è prevista nei prossimi mesi.



La prima serie ha registrato un pubblico medio fra i 400.000 e i 600.000 telespettatori a puntata e considerando anche le repliche, il programma è arrivato a contare quasi 9 milioni di contatti netti: l’hair stylist più famoso d’Italia con il suo milione di follower su Instagram e la partecipazione a Ballando con le Stelle, tornerà quindi alla guida del suo camper adibito a salone di bellezza e, da un paese all’altro, andrà in cerca di donne che sognano un cambio look per trasformarle da cenerentole in principesse e con cui realizzare le 10 puntate dell’edizione 2022.



Ma dovrà attendere un paio di settimane per vedere riprendere i casting.

La prima messa in onda del programma sarà su Real Time (canale 31 del digitale terrestre, 160 e 161 su SKY), poi in replica per un numero infinito di volte sullo stesso canale e a seguire sulle altri reti del gruppo quali Nove, Food Channel, DMax…