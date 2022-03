Rimini, professore di ginnastica trovato morto in una camera d'hotel

Cronaca

Rimini

| 11:23 - 23 Marzo 2022

Il momento del ritrovamento all'esterno dell'hotel Lavinia.

Tragico ritrovamento questa mattina, mercoledì 23 marzo, a Miramare, in un hotel di via Latina. Un uomo di 57 anni è stato trovato privo di vita nella stanza dell’albergo Lavinia, dove alloggiava da lunedì scorso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, insegnante di educazione fisica, era assente da scuola da qualche giorno, alchè i colleghi lo hanno cercato in hotel. Qui il proprietario ha allertato la polizia che, una volta sul posto, ha fatto la drammatica scoperta. Il 57enne era privo di vita nel letto della sua stanza. Campano di origini, si era trasferito in Romagna tre anni fa. L’ipotesi più probabile è che a stroncare l’uomo sia stato un malore.