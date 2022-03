La Coppi e Bartali conquista Montefiore e Valconca. Vicesindaco Taini: ‘Un grande successo’

Attualità

| 10:34 - 23 Marzo 2022

Il Vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Montefiore Conca Francesco Taini esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dalla 1a tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartoli, con partenza e arrivo a Riccione, transitata su Montefiore e su tutta la Valconca. La gara a cui hanno partecipato oltre 24 team e atleti da tutto il mondo, tra cui Vincenzo Nibali, Mathieu Van Der Poel, Geraint Thomas e altri grandissimi atleti, ha visto trionfare il giovane svizzero Mauro Schmid (Quick Step Alpha Vinyl), classe ’99, vincitore l’anno scorso di una tappa al Giro d’Italia.

Centinaia gli appassionati, venuti anche da fuori comune, che si sono accomodati lungo le strade del territorio montefiorese, in particolare nella salita conosciuta come “La Pedrosa”, che in 2,4 km al 12% conduce al terzo ed ultimo Gran Premio della Montagna della giornata, in una bellissima giornata di sole primaverile.

“E’ doveroso ringraziare tutte le forze dell’ordine intervenute sul territorio per la messa in sicurezza dell’arteria stradale, assieme agli oltre 25 volontari montefioresi che hanno supportato l’organizzazione per la realizzazione dell’evento”, dice Taini, e continua “per Montefiore e per tutta la Valconca queste manifestazioni di alto livello sono di fondamentale importanza, portano un grande ritorno di immagine a favore dello sviluppo turistico del territorio della Valconca, così ricco di storia, arte e cultura ma anche di importanti risorse paesaggistiche e ambientali, molte ancora tutte da scoprire”.

“Desidero ringraziare GS Emilia con il suo presidente Adriano Amici e l’ispettore di percorso Walter Boschetti, con cui ci siamo rapportati quotidianamente per gli aspetti organizzativi e dove ho trovato grande professionalità e disponibilità”.

Uno speciale di 50 minuti è andato in onda su Rai Sport con bellissime immagini del territorio della Valconca, la visione è ancora possibile sulla piattaforma Rai Play.