Rimini: abbandona il figlio di 13 anni sulla statale, padre condannato

07:42 - 23 Marzo 2022

Era andato a prendere il figlio, 13 anni, nella casa dell'ex moglie. In auto i due avevano litigato per futili questioni familiari. Ma lo scontro tra padre e figlio era degenerato fino al punto che il padre aveva intimato al figlio di scendere dall’auto e andare a piedi, abbandonandolo sulla Statale 16. Quattro mesi di reclusione (pena sospesa) e mille euro di multa. Questa è la condanna inflitta dal Tribunale di Rimini per abbandono di minore a un padre 50enne che dopo aver litigato con il figlio di appena 13 anni, in preda ad un raptus, lo aveva lasciato solo, al buio, sulla Statale Adriatica a Rimini. Il ragazzino era stato costretto a proseguire a piedi per tornare a casa. I fatti accaduti nel gennaio scorso. Due mesi dopo un ennesimo episodio violento: l’uomo si era presentato a casa della ex moglie per prendere delle cose, aveva trovato il figlio solo nell’abitazione che non lo aveva fatto entrare. A quel punto il 50enne aveva sfondato una finestra per entrare e aggredire il ragazzino. La madre aveva pertanto sporto denuncia.