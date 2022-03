Riccione verso il voto: è Stefano Caldari il candidato sindaco del centrodestra

Attualità

Riccione

| 20:23 - 22 Marzo 2022

Stefano Caldari candidato sindaco a Riccione per centrodestra.

Il centrodestra ha un candidato sindaco di sintesi e condiviso. Lista Civica Renata Tosi e Noi Riccionesi hanno proposto alla coalizione di centrodestra il nome di Stefano Caldari, attuale assessore al Turismo e punta di diamante della Giunta guidata da Renata Tosi, quale candidato a Sindaco di Riccione.

Lega, Forza Italia, Popolo della Famiglia hanno espresso apprezzamento per la designazione delle civiche, così come Fratelli d’Italia. Si va, dunque, verso la candidatura unitaria di Stefano Caldari a Sindaco di Riccione. Anche Fratelli d'Italia nel pomeriggio di oggi martedì 22 marzo, con una dichiarazione dell'On Augusta Montaruli, aveva espresso apprezzamento per Caldari come candidato sindaco di centrodestra. "Ci era apparso allucinante che l’amministrazione uscente non avesse saputo darci un nome da valutare in vista delle prossime elezioni amministrative - ha dichiarato l'On Montaruli - ecco perchè ci siamo decisi a fare questo passo ananti, per un centrodestra unito".