Scandalo San Marino, capo di Stato accusato di molestie: "Una ferita alle istituzioni"

| 18:35 - 22 Marzo 2022

La statua della libertà e il municipio della città di San Marino.

"Esprimiamo vicinanza e preoccupazione verso tutte le donne che possono essere vittima di molestia". Con questa premessa la segretaria di Stato per gli Affari interni della Repubblica di San Marino Elena Tonnini ha espresso la posizione del Congresso di Stato, il governo sanmarinese, riguardo alla vicenda che ha visto il Capitano reggente Giacomo Simoncini venire accusato di molestie sessuali. A fianco a lei, alla consueta conferenza stampa del giovedì, erano presenti anche i segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Massimo Andrea Ugolini. La notizia "è una ferita alle istituzioni", un "attacco", ha detto Tonnini. E il riferimento fatto è alla legge costituzione di San Marino in base alla quale i Reggenti, durante il mandato, non sono perseguibili e non possono nemmeno difendersi da eventuali accuse. Dei loro atti, infatti, rispondono a fine mandato, e quello di Simoncini scade a fine marzo. "Questo non deve significare che i Capi di Stato non siano perseguibili in assoluto e nemmeno significa voler mettere in sordina la verità", ha precisato l'esponente di governo. Ma "ogni elemento dovrebbe essere trattato alla fine del loro mandato", perché in quel modo i Capi di Stato "vengono messi nelle condizioni di rispondere dei propri comportamenti". "Da una parte ribadiamo come il nostro Paese condanni ogni violenza sulle donne", ha ribadito Tonnini a margine della conferenza stampa. Dall'altra parte "qualsiasi informazione rispetto alla Reggenza che venga trattata sulla stampa, fa in modo che la Reggenza non possa rispondere". "Si rischia in questa maniera di andare a colpire un'istituzione", ha detto. (Ansa).