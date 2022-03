Quattro buoni motivi per utilizzare il parcheggio privato quando sei in viaggio

Attualità

Nazionale

07:30 - 23 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Devi prendere un aereo dall’aeroporto di Bologna e stare fuori per qualche giorno? La tua prima preoccupazione, com’è ovvio, sarà quella di dove lasciare la macchina e quanto mai potrà costarti questa necessità. Dopo averne viste di tutti i colori, i comuni e le amministrazioni locali hanno deciso di adottare il pugno duro contro i parcheggi selvaggi per cui, ad oggi, conviene molto di più lasciare la macchina in posti in regola che sfidare la sorte e provare ad evitare di beccarsi una multa. A dire il vero le ragioni per cui conviene utilizzare il parcheggio all'aeroporto di Bologna sono molti di più e ne parleremo in questo breve memorandum. Siamo certi che ti sarà di aiuto.



Tanti servizi inclusi



In riferimento ai costi e ai benefici dell’utilizzo dei parcheggi privati ci sono da considerare i servizi inclusi che agevolano l’arrivo in aeroporto e non solo. Oltre alle navette con servizio transfer che ti portano comodamente dal parcheggio alla zona di check in potrai decidere di attivare una polizza furto e incendio che tutela da ogni inconveniente a prezzi molto interessanti.



Sicurezza al primo posto



Le zone di parcheggio privato autorizzate sono sempre tappezzate da telecamere di ultima generazione e personale preposto al controllo che garantirà la sicurezza dell’area di sosta a tutte le ore. Questa garanzia inclusa nel prezzo che vai a pagare ti permette di dormire sonni tranquilli e di non preoccuparti troppo della tua auto.



Diversamente se la lascerai incustodita in strada la sottoporrai ad ogni genere di rischio di cui dovrai farti carico a meno che la tua polizza auto privata non contempli il risarcimento per danni causati all’auto in strada. In ogni caso ti troveresti dinanzi ad uno sbattimento di non poco conto che, invece, potresti evitare rivolgendoti ad un parcheggio privato in prossimità dell’aeroporto.



Eviti di incappare in una multa



Usufruire di un parcheggio privato è l’unico modo per essere sicuri di non incappare in una multa. Inoltre, i parcheggi sono decisamente molto meno costosi delle sanzioni che potresti ricevere.



Inoltre, se la tua macchina fosse parcheggiata al di fuori del consentito e non in regola con i pagamenti comunali non rischi solo la multa ma anche la rimozione del mezzo e i costi di deposito e trasporto a tuo carico.



L’unico modo per essere autonomi ed evitare i mezzi



Questo aspetto risulta fondamentale in particolar modo per chi viaggia spesso e ha la necessità di dover parcheggiare nei pressi dell’aeroporto. Solo così, infatti, si evita di chiedere continui passaggi ad amici e partenti e attendere diverso tempo, affinché qualcuno sia disposto ad accompagnarti o venirti a prendere una volta atterrato.



Inoltre, spesso, questi servizi privati offrono la possibilità di usufruire di vantaggiose offerte e agevolazioni nel caso in cui si attivano abbonamenti periodici.



Alla luce di tutti questi aspetti risulta chiaro che un parcheggio privato è sicuramente una soluzione più che valida da prendere in considerazione.