Prima investirono poi accoltellarono un giovane, condannati padre e figlio

22 Marzo 2022

Nel settembre 2020 investirono e accoltellarono, nei pressi della Chiesa di Coriano, un 25enne di origine magrebina, residente a Montescudo Monte Colombo. I due aggressori, padre 47enne e figlio 23enne di origine pugliese, sono stati condannati in primo grado rispettivamente a 8 anni e a 5 anni e 4 mesi di reclusione. Per i due imputati, difesi dall'avvocato Massimiliano Orrù, il Sostituto Procuratore Davide Ercolani aveva chiesto pene superiori di 12 e 8 anni. In aula aveva portato, a titolo esplicativo, un coltello dalla lama di 10 centimetri, per dimostrare che le ferite riportate dalla vittima erano state tali da poterne causare la morte.



La vicenda era legata a un giro di spaccio che ha avuto tra le persone coinvolte anche i due imputati. Fu dunque un debito di droga il movente dell'aggressione, secondo quanto accertato dagli inquirenti. I due imputati accusarono il giovane magrebino di essersi presentato sotto casa loro ubriaco, iniziando a inveeire e minacciare. Secondo la loro ricostruzione della vicenda, fu il giovane magrebino ad assumere un atteggiamento aggressivo: il 47enne uscì di casa per primo, seguito poi dal figlio, e la colluttazione scoppiata si concluse con l'accoltellamento.