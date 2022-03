Il progetto di quattro comuni riminesi per contrastare le emergenze sociali dei giovani

Attualità

Nel 2020 il 13% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni, secondo i dati diffusi dal programma Italia Europa di Save The Children, ha abbandonato la scuola senza conseguire un diploma di scuola superiore. A ciò, stando alla ricerca, si associa in alcuni casi “la perdita di socialità con gravi problemi di carattere psicologico e relazionale che affliggono gran parte degli adolescenti”.



Per questo motivo i Comuni di Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano e Montefiore hanno deciso di scendere in campo siglando una convenzione che mira ad offrire una risposta agli adolescenti che stanno attraversando la delicata fase del passaggio all'età adulta, con l'obiettivo di contrastare la tendenza all'emarginazione, e all'isolazionismo e favorire l'inserimento in un contesto di socialità attiva attraverso la valorizzazione delle peculiarità tipiche di ciascun territorio.



La convenzione – che permetterà ai quattro enti coinvolti di partecipare al bando per la rigenerazione urbana e il decoro promosso dal Ministero dell'Interno per associazioni di Comuni che complessivamente assommino oltre 15mila abitanti, allo scopo di intercettare preziosi finanziamenti – prevede la creazione di quattro presidi territoriali. Quello di Morciano di Romagna, ruoterà attorno alla realizzazione del nuovo polo bibliotecario, e avrà un'impronta prevalentemente di tipo culturale. Il presidio di San Clemente sarà invece connotato da un orientamento maggiormente legato allo sport e all'impiantistica di Sant'Andrea in Casale. A Gemmano coinvolgerà direttamente il centro giovani di Villa, mentre a Montefiore è prevista la nascita di un laboratorio-museo multimediale all'interno della Rocca. Il Comune di Morciano di Romagna fungerà da ente capofila e metterà e attraverso i propri uffici coordinerà la fase istruttoria, quella degli appalti e della presentazione delle proposte al Ministero.