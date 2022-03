Profughi Ucraina, sindaco Montescudo Monte Colombo: 'Non useremo la locanda Malatesta"

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 16:43 - 22 Marzo 2022

A Montescudo Monte Colombo frizioni tra amministrazione comunale e la lista civica Torri Unite sul tema accoglienza dei profughi. L'ex sindaco Castellari, alla guida di Torri Unite, ha suggerito di utilizzare tre immobili per aumentare la disponibilità di posti: la locanda Malatesta di Montescudo, l'immobile inaugurato ad agosto per le categorie fragili e quello confiscato alla mafia a San Savino. Ma quest'ultimo immobile, ha replicato il sindaco Casadei, non è di proprietà del comune, nè è nella sua disponibilità. La locanda Malatesta viene invece considerata cruciale per il turismo del comune ed è stato aperto il bando per la nuova gestione. "Interrompere il bando ora pregiudicherebbe l’assegnazione prima della imminente stagione estiva. E non possiamo permettercelo", ha commentato Casadei.



A Montescudo Monte Colombo sono al momento ospitati 18 tra donne e bambini, alloggiati nella casa delle associazioni, nell'immobile adiacente e presso alcune famiglie. I posti disponibili sono 50: 38 presso l'associazione Dare (Lago di Monte Colombo) e gli altri 12 verso famiglie che hanno disponibilità.