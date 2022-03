Volley A2 femminile, la Omag MT torna in campo: a Martignacco gara2 degli ottavi playoff

Sport

Repubblica San Marino

| 16:09 - 22 Marzo 2022



Trasferta friulana per la Omag-MT, che domani sera alle ore 20,30 sarà ospite al Palazzetto dello sport di Martignacco nella gara due della finale dei play-off per la promozione in A1. Nella gara di andata di domenica scorsa a San Giovanni in Marignano, le biancazzurre, sfruttando il “fattore campo”, hanno esordito con una bella vittoria in quattro set, al termine di un match molto combattuto. La serie è al meglio delle tre partite: l’eventuale gara tre è prevista per domenica 27, sempre al Palamarignano alle 17. La posta è altissima: in palio un posto nei quarti di finale play off.

“Gara 2 sarà una partita molto complicata,-commenta Sara Ceron capitano della Omag-MT- loro hanno dimostrato di saper reagire e saper metterci sotto pressione. Noi però siamo pronte, abbiamo dimostrato di rendere di più quando il ritmo è alto e, nonostante non siamo all'interno delle mura amiche, vogliamo regalarci e regalare al nostro pubblico una vittoria. Conosco la determinazione della mia squadra e sono sicura che sarà un bellissimo spettacolo “

L’incontro, diretto dagli arbitri Serafin e Jacobacci, sarà trasmesso in diretta streaming su Volley World TV, la WebTv ufficiale della Lega Volley Femminile di serie A (diretta video) e in differita giovedì alle 22.30 su Icaro Tv canale 18 del DTT.