Rimini Calcio, Pancari reponsabile della comunicazione e Meluzzi dà le dimissioni

Sport

Rimini

| 15:34 - 22 Marzo 2022

Terremoto nello staff della comunicazione del Rimini Calcio. Il club biancorosso ha affidato a Francesco Pancari l’incarico di Responsabile della Comunicazione. Il comunicato è stato l'ultimo atto dell'addetto stampa e direttore editoriale del Rimini FC Magazine: di lì a pochi minuti Beppe Meluzzi, che a quanto pare avrebbe dovuto coesistere con il collega nuovo arrivato come nella scorsa stagione quando faceva coppia con Beppe Indino, si è dimesso con una lettera indirizzata al presidente Alfredo Rota che qui riproponiamo. A Meluzzi il saluto e il ringraziamento per l'opera svolta in queste due stagioni, a Pancari l'augurio di buon lavoro.

Egregio Presidente,

oggi, purtroppo e con grande dispiacere mi vedo costretto, in virtù degli ultimi eventi accaduti, a rassegnare le mie dimissioni da Addetto Stampa del Rimini FC e da Direttore Editoriale del Rimini FC Magazine. Sono stati mesi molto intensi, in una delle piazze che ritengo a ragion veduta tra le più importanti del panorama calcistico italiano e questo non può che accentuare il mio grande rammarico. Ritengo di aver svolto fin qui il mio operato con tanta dedizione, serietà e soprattutto passione, cercando sempre di essere all’altezza della Società. Lascio un allenatore, uno staff tecnico ed un gruppo di giocatori dal grandissimo spessore umano, che meritano tutte le fortune possibili e mi auguro con tutto il cuore che possano raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati.

E’ stato un piacere, oltre che un onore, far parte di questa grande famiglia, ma soprattutto di una Società molto seria che fino ad oggi non ha mai fatto mancare nulla a nessuno, sia in termini economici che organizzativi.

Auguro al Rimini FC le migliori fortune calcistiche, consapevole che la Società riuscirà a conseguire l’obiettivo che si è prefissata ad inizio della stagione sportiva.

Saluto con affetto

Beppe Meluzzi