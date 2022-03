Nidi gratuiti a Rimini, assegnati circa 600 posti

Attualità

| 15:11 - 22 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Partiranno domani (mercoledì 23 marzo), dagli uffici di via Ducale, le lettere di assegnazione dei posti ai nidi comunali di Rimini. Di queste, 274 saranno indirizzate alle famiglie che hanno chiesto di iscrivere al primo anno le loro figlie e figli, 209, a chi frequenterà gli anni successivi. A queste si aggiungeranno, a breve, anche quelle relative agli asili dell’Asp Valloni, per un totale di circa 600 posti assegnati. Si tratta del primo anno in cui queste famiglie potranno usufruire delle nuove misure legate all’operazione “nidi gratuiti”, che prevede l’introduzione della gratuità del nido per le famiglie con redditi medio bassi, e cioè con un ISEE sotto i 26 mila euro (ma con una riduzione sensibile e graduale anche per tutte le altre fasce di reddito), per i nidi comunali in gestione diretta e per i nidi affidati in convenzione (in gestione all’ASP Valloni Marecchia). Un’operazione che riguarda anche i nidi privati autorizzati presenti sul territorio comunale, per garantire l’applicazione di consistenti riduzioni anche per le famiglie che sceglieranno questi servizi.



Soddisfatti il sindaco Sadegholvaad e la vicesindaca Bellini, che parlano di un triennio (2022-2025) "di grande innovazione del sistema dell'offerta educativa per l'infanzia 0-6 anni", tramite nuovi criteri per una maggior equità di accesso, asili nidi gratuiti, più investimenti per il sostegno dell'handicap.

L'obiettivo, evidenziano, è mettere al centro la scuola per il proprio futuro.