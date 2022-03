Addestramento, a lezione con gli esperti di Oltremare Riccione

Attualità

Riccione

| 15:10 - 22 Marzo 2022

Gli addestratori di Oltremare Riccione.

Una lezione speciale per scoprire interessanti spunti e novità di addestramento con gli esperti di Oltremare, dai dolphin trainers ai falconieri, fino ai keeper di pappagalli. E’ quella che si è tenuta domenica, per gli iscritti a AlfaDog Training Academy, guidata da Davide Marinelli, centro di formazione cinofila professionale di Fano.



Una decina i partecipanti arrivati al parco di Riccione, provenienti da diverse zone del centro Italia. Durante il percorso di formazione dei futuri istruttori cinofili è sempre in programma, grazie a una collaborazione ormai consolidata da anni con Oltremare, una giornata di approfondimento sull’addestramento multi-specie. Lo staff ha mostrato ai partecipanti tecniche e esperienze di addestramento, usate quotidianamente per la gestione e la cura degli animali presenti: delfini, rapaci e pappagalli.



“Oltremare ha da tempo intrapreso un percorso di crescita professionale condividendo obiettivi e progetti di formazione anche rivolti a enti esterni" commenta Patrizia Leardini, direttrice di Oltremare "gli stessi addestratori si confrontano tra loro periodicamente per capire come affrontare al meglio la gestione quotidiana degli animali di cui siamo custodi. I comportamenti medico/preventivi sono una delle parti più importanti nel nostro lavoro, perché facilitano il dipartimento veterinario nel controllare periodicamente gli animali, per verificarne lo stato di salute e benessere. È un compito al quale dedichiamo molte energie, ma la fiducia che gli animali offrono al nostro staff, ripaga di tutti gli sforzi necessari. Gli incontri con i colleghi di altri enti, che mettono al centro il benessere animale, sono un momento di grande crescita e condivisione delle diverse esperienze”.



Il parco Oltremare riapre al pubblico sabato 2 aprile per una lunga stagione di divertimento per tutte le età. Per conoscere addestratori e falconieri si possono prenotare i programmi interattivi ‘Addestratore per un giorno’, Incontra il delfino’ e ‘Incontra i rapaci’.