Cattolica, lavori di pavimentazione in Viale Dante

Attualità

Cattolica

| 14:29 - 22 Marzo 2022

Viale Dante, incrocio con via Modena.

Si effettueranno domani (mercoledì 23 marzo) dei lavori di rifacimento di un breve tratto di pavimentazione del Viale Dante. Si tratta di circa 100 mq in corrispondenza dell’incrocio con la via Modena. La realizzazione dell’area interessata, infatti, è stata ritenuta dall'ufficio tecnico di Palazzo Mancini non conforme a quanto previsto dal progetto. Tra le cause, le precipitazioni atmosferiche registratesi durante la posa della pavimentazione che ha subito lesioni nell’assestamento. L’area in calcestruzzo verrà demolita e gli oneri della ricostruzione saranno a carico delle ditte appaltatrici. I lavori si concluderanno nell’arco di due giorni, ma ne serviranno poi circa dieci per la corretta asciugatura della gettata. Tempistica, questa, concordata secondo la disponibilità della ditta esecutrice per poter riaprire al transito prima del periodo pasquale.