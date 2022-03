Santarcangelo, la giunta Parma apre nuova fase comunicativa dopo l'emergenza Covid

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:28 - 22 Marzo 2022

La giunta comunale (foto Luca Pazzaglia).



Ieri sera (lunedì 21 marzo) l'amministrazione comunale di Santarcangelo ha incontrato la cittadinanza in un incontro organizzato al Lavatoio. “La forza di una comunità. Santarcangelo tra pandemia e futuro” aveva proprio l'intento di riallacciare il confronto con la città, sospeso a causa della pandemia, e anche di lanciare una nuova campagna di comunicazione sfociata nel nuovo numero di TuttoSantarcangelo - versione cartacea e digitale - pensata, evidenzia il sindaco Parma, "per una prima restituzione pubblica del lavoro fatto in questi anni, che nei prossimi mesi ci porterà a tornare nuovamente sul territorio per un confronto allargato con la cittadinanza”.



Nell'incontro di ieri sono state numerose le tematiche affrontate: il Covid (intenso l'omaggio alle vittime con le letture di Gigi Riva dal suo libro “Il più crudele dei mesi. Storia di 188 vite”), la crisi umanitaria conseguenza del conflitto ucraino e il decennale della scomparsa di Tonino Guerra, omaggiato dalla poetessa Annalisa Teodorani. A concludere la serata il video “La forza di una comunità”, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sui canali social dell’amministrazione comunale, insieme alla registrazione integrale dell'incontro.