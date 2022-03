Scuola e Sostenibilità, ripartono le iniziative per bambini a S.Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:13 - 22 Marzo 2022

La presentazione di "Siamo nati per camminare".



Torna a San Giovanni in Marignano il progetto "Siamo Nati per Camminare", sviluppato dal Centro Antartide e giunto quest’anno all’undicesima edizione. L'amministratore Morelli partecipa da diversi anni alla campagna regionale "credendo fondamentale impegnarsi a costruire con azioni concrete una città più vivibile ed a misura di bambino, dal punto di vista ambientale, ma anche sociale e di comunità".



Il tema di questa edizione, il cui sottotitolo è “A che gioco giochiamo?”, è “La strada-un gioco da ragazzi”, intesa quindi come spazio di gioco per stimolare lo sviluppo psicofisico dei bambini. La proposta marignanese è rivolta ai bambini e ai genitori della scuola primaria e all'Istituto Comprensivo Statale, che partecipa attivamente al progetto insieme a Scuolinfesta Aps.



Dal 28 marzo all’8 aprile prossimi verranno registrati dai docenti le varie modalità con cui i bambini si recano a scuola. Inoltre verranno decorate, come di consueto, le cartoline nelle quali i bambini potranno raccontare e descrivere le esperienze in relazione al tema proposto, che saranno poi messe in mostra, insieme a cartelloni sul tema, in occasione delle iniziative di fine anno scolastico.

Grazie alla disponibilità della Dirigente Vandi e degli insegnanti verranno poi attivate delle mattinate di "giochi di una volta", come la campana, i giochi con la corda o con l’elastico, che si svolgeranno con alcune classi della primaria. Al termine del progetto verrà realizzata un'apposita iniziativa di premiazione con la consegna alle classi vincitrici di giochi in scatola legati al tema del rispetto dell’ambiente, finanziati dal Comune di San Giovanni e che potranno essere utilizzati in classe come ulteriore stimolo.