Arrestato spacciatore 60enne, 'incastrato' dagli agenti in borghese della polizia locale

22 Marzo 2022

Un 60enne di nazionalità straniera è stato arrestato a Bellaria dalla polizia locale, sabato sera (19 marzo), in relazione al sequestro, effettuato presso la sua abitazione, di oltre 20 grammi di hashish. L'uomo, da tempo nel mirino degli agenti in borghese della squadra giudiziaria della polizia locale di Rimini, è accusato di essere dedito ad attività di spaccio, recentemente spostata dalla zona nord del comune di Rimini a Bellaria Igea Marina. La polizia locale ha sequestrato, oltre allo stupefacente, anche un coltello a serramanico usato per il taglio della droga e 160 euro, somma ritenuta provento di spaccio.