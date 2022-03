Effetto Covid e rincari energia, l'evento Balconi Fioriti a rischio

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:54 - 22 Marzo 2022

Balconi Fioriti (edizione 2018).

Balconi Fioriti, nota manifestazione di primavera di Santarcangelo, non trova un organizzatore per le edizioni del triennio 2022-2024. Per l'assessore Angela Garattoni pesano "le incertezze dovute alle disposizioni non ancora definite per quanto riguarda la pandemia, a cui si sono aggiunte le difficoltà derivanti dall’aumento dei costi per energia e sicurezza". L'amministrazione comunale, dopo che l'indagine di mercato non ha visto candidature di operatori interessati, sta mettendo a punto una procedura per l'affidamento diretto per l'edizione 2022. “In un secondo momento – aggiunge l’assessore Garattoni – metteremo a punto un nuovo bando per un affidamento triennale, perché riteniamo comunque che sia questa la durata temporale ottimale per una manifestazione di questo genere”.



BALCONI FIORITI, L'EVENTO PRIMAVERILE CLEMENTINO La mostra-mercato Balconi Fioriti si svolge nel centro storico e più precisamente nelle piazze Ganganelli, Marini e Marconi, nell’Arena Supercinema e nel Parco Campo della Fiera, nonché nelle aree limitrofe che comprendono le vie Don Minzoni, Cavour, Molari, Matteotti e Saffi). Nell’ambito dello spazio dedicato alla manifestazione floreale, il gestore potrà ospitare fino a 150 banchi.



I temi individuati dall’amministrazione, che il gestore può declinare in base a uno specifico progetto, riguardano soprattutto fiori e piante, verde privato e pubblico, agricoltura, progettazione di spazi verdi e outdoor, tecniche di coltura, percorsi naturalistici o tematici come giardini aperti e balconi, nonché benessere della persona (cibo biologico, cura della persona, ecc). Altri argomenti riguardano, infine, i temi ambientali, l’economia circolare, l’agricoltura biologica, il risparmio energetico, l’autoproduzione, il recupero di colture e prodotti tradizionali.