Fiamme in un capanno, 47enne muore carbonizzato

22 Marzo 2022

Una tragedia si è consumata oggi (martedì 22 marzo), nel comune di Montescudo Monte Colombo, in via Mandrio di sotto, vicino al confine con la Repubblica di San Marino, nella fattispecie Faetano. Il corpo carbonizzato di un 47enne è stato infatti rinvenuto in un capanno in pietra per attrezzi agricoli, posto nei pressi dell'abitazione dell'uomo e andato a fuoco per cause in corso d'accertamento. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 10, hanno spento le fiamme, che hanno raggiunto il tetto e lo hanno fatto crollare, poi hanno messo al sicuro delle bombole gpl per prevenire il rischio di un'esplosione. A quel punto però hanno rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo. Sul posto sono intervenuti sia i Carabinieri che la gendarmeria sammarinese.