Verucchio, distrutta la casetta dei libri dedicata alle vittime del Covid

Attualità

VillaVerucchio

13:33 - 22 Marzo 2022

I danni alla casetta dei libri.



A poche ore dall’inaugurazione, la casetta dei libri di Villa Verucchio è stata vandalizzata. Un raid, nella notte tra venerdì e sabato (18-19 marzo) che non ha risparmiato i libri lasciati all'interno dai cittadini e che rappresenta anche uno sfregio verso l'artista volontario Paolo Bondoni, l'autore delle decorazioni e dei disegni, a tema lotta al Covid. Non a caso l'inaugurazione è avvenuta, simbolicamente, nella giornata in memoria delle vittime del Covid, lo scorso 18 marzo.



Il sindaco Stefania Sabba annuncia il "congelamento" della denuncia contro ignoti e chiede all'autore o agli autori di rivelarsi, riparare i danni e confrontarsi con l'amministrazione, desiderosa di capire "l'eventuale malessere che sta dietro" a questo gesto. "Non è la prima casetta di bookrossing che viene sfregiata e lo stesso accade con i cestini e i giochi nei parchi o ai danni di auto o attività. Qui e ovunque", evidenzia il sindaco di Verucchio, che aggiunge: "Quest’ultimo gesto fa ancora più male per il significato simbolico della realizzazione e la scelta del Parco Borsalino, davanti al Cup, quale segno di ringraziamento nei confronti del grandissimo lavoro che medici e personale sanitario stanno compiendo contro il Covid".