Bellaria, Marina Massironi porta a teatro "le verità di Bakersville"

| 13:17 - 22 Marzo 2022

Marina Massironi (foto Marina Alessi).

Terzo appuntamento con la rassegna di prosa del Teatro Astra di Bellaria Igea Marina: venerdì 25 marzo alle ore 21.00, sarà di scena l'attrice Marina Massironi, con una commedia dell'autore statunitense Stephen Sachs, già direttore artistico del Fountain Theatre di Los Angeles, “Le verità di Bakersville”.



Si tratta di una commedia che ha avuto ampissimi consensi all'estero, per la prima volta rappresentata in Italia. Quale la storia? Due vicende umane lontane si incontrano nello scenario di un'America percorsa da forti divari sociali: Maude, una cinquantenne disoccupata vive in una caotica roulotte dove cela un presunto quadro di Jackson Pollock, comprato da un rigattiere. Lionel, esperto d'arte a livello mondiale, volato da New York a Bakersfield, ha il compito di valutare l'autenticità dell'opera che potrebbe far cambiare la vita a Maude. Il dialogo si svolge tra le cianfrusaglie della casa-roulotte e marca la grande differenza culturale dei due, ma nel prosieguo dell'incontro, Maude si rivela meno sprovveduta di quanto appare e la posizione di Lionel invece appare sempre più fragile in una sorta di ribaltamento di ruoli, sino all'epilogo. In questo spettacolo, Marina Massironi tira fuori veramente il meglio di sè, rivelandosi anche in una veste quasi clownesca, di comicità fisica e drammatica allo stesso tempo.



La biglietteria del teatro aprirà il giorno dello spettacolo alle ore 20.00. Ingresso intero 15.00 euro, ridotto 12.00 euro. Biglietti in vendita anche su vivaticket.com.



Per informazioni: www.teatroastrabim.it e telefonicamente al 389.5405804 (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00).