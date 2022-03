Rifiuti, in corso a Verucchio la distribuzione del calendario raccolta porta a porta

Attualità

Verucchio

| 11:54 - 22 Marzo 2022

Raccolta rifiuti porta a porta.

Inizia in questi giorni, presso circa 1.500 famiglie e attività della zona extraurbana e del centro storico di Verucchio, la distribuzione del nuovo calendario della raccolta porta a porta.

Il calendario è stato realizzato anche quest’anno in formato tascabile, utilizzabile sia come guida, sia come calendario da parete, all’interno del quale sono riepilogate le linee guida del ‘sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti integrale’, il calendario con i giorni di raccolta (distinto fra orario estivo ed invernale), i consigli per una migliore raccolta differenziata e per diminuire la produzione di scarti.

Il servizio di raccolta domiciliare in queste zone di Verucchio prevede il sistema integrale, che riguarda tutte le tipologie di rifiuti, organico, indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro. I turni settimanali di raccolta sono indicati nel calendario consegnato a tutti gli utenti.

Le utenze che dispongono di un’area verde ad uso esclusivo possono ritirare, presso le Stazioni Ecologiche, la compostiera domestica per trasformare gli scarti organici in concime. Le utenze che non hanno la possibilità di usare la compostiera per gli sfalci del giardino e le foglie devono utilizzare i sacchi dedicati forniti da Hera ed esporli nelle stesse giornate e orari di raccolta dell’organico.

La Stazione Ecologica (centro di raccolta) di Verucchio, in via Leonilde Jotti 215, è a disposizione il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; giovedì e sabato dalle 14.00 alle 18.30. Si ricorda che è attivo un sistema incentivante che premia i conferimenti dei cittadini alle stazioni ecologiche in base alla tipologia e alla quantità di rifiuto conferito. Per ricevere l’incentivo è necessario sempre portare con sé la tessera dei Servizi Ambientali.

Un sistema porta a porta per una migliore raccolta differenziata

La raccolta domiciliare permette di migliorare il decoro cittadino, la quantità/qualità della raccolta differenziata e di promuovere una gestione responsabile dei rifiuti da parte di tutti i cittadini.

“La finalità del progetto è di migliorare la raccolta differenziata per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili (come organico, plastica, vetro, carta), che restano risorse preziose per l’ambiente – precisa la Sindaca di Verucchio Stefania Sabba - Attualmente nel territorio comunale di Verucchio la percentuale di raccolta è del 76,8%, molto vicina all’obiettivo previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti, che è il 79%”.

Buone regole per differenziare i rifiuti

E’ importante ricordare che nel contenitore dei rifiuti indifferenziati va conferito solo ciò che rimane, dopo aver separato bene tutti i rifiuti differenziabili. Inoltre, gli addetti alla raccolta dell’indifferenziato svuoteranno solamente il contenitore consegnato. Uno o più sacchi depositati in strada, sui quali gli operatori apporranno un adesivo risalente all’infrazione, non saranno prelevati e verranno considerati a tutti gli effetti scarichi abusivi, come da Regolamento Comunale.