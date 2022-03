Basket femminile, Ren-Auto: la Under 15 accede alle semifinali regionali

Sport

Rimini

22 Marzo 2022

La squadra Under 15 della Ren-Auto.

I risultati delle squadre giovanili dell'Happy Basket.

In virtù del differenziale canestri (canestri fatti/canestri subiti) totalizzato nelle gare dei quarti di finale, la Ren-Auto U15 di coach Massimo Albani viene ripescata come miglior quarta e accede così alle semifinali regionali in cui affronterà il Peperoncino Basket. Inutile dire quanto siamo orgogliosi delle nostre ragazze, da oggi una delle quattro migliori squadre dell'Emilia Romagna.

«Questo risultato è un ulteriore conferma della nostra crescita - spiega coach Albani -, perché il differenziale è la conseguenza dell'atteggiamento mostrato in campo dalle squadra: se avessimo mollato anche un solo minuto, sugli ottanta complessivi delle due gare con Puianello, non sarebbe stato possibile raggiungere le semifinali. Le ragazze hanno invece giocato ogni gara fino all'ultimo secondo, come avevo chiesto loro: questo traguardo è la dimostrazione che dare sempre il 100% paga».

Data e orario delle semifinali, gara di andata e gara di ritorno, saranno definite in settimana.

Le vincenti delle due semifinali accederanno direttamente alle Finali Nazionali e si affronteranno successivamente per definire la classifica regionale; le perdenti si sfideranno con gara di andata e ritorno per il terzo e ultimo posto disponibile per la fase nazionale.

UNDER 15: VINCE PUIANELLO, MA LA REN-AUTO C'E'

Puianello - REN-AUTO 63-48 (8-15; 19-7; 18-9; 18-17)

REN AUTO: Pignieri 15, Oddi 2, Cardelli 3, Muccioli, Cartoscella 2, Isibor 2, Mancini, Dedda 2, Martellotta 20, Gasparroni 2, Rinaldi. All. Albani.

La Ren-Auto di coach Massimo Albani torna da Puaianello con una sconfitta nel match d'andata dei quarti di finale regionali, ma gioco comunque una buonissima gara, ottima per i primi 15' e nel quarto quarto. A fare la differenza, alla lunga, è la fisicità di Puianello, tanto più che il metro arbitrale concede non pochi contatti: nonostante questo le giovani rosanero non mollano mai e anche quando finiscono a -21 nel terzo quarto trovano la forza per reagire e riavvicinarsi. L'ultima frazione è equilibratissima, ma alle padrone di casa basta gestire la dote accumulata nella parte centrale per portare a casa il match.

"Abbiamo giocato un quarto e mezzo spettacolari - commenta coach Albani, contro una squadra di "tori", nettamente superiore sul piano fisico. Le ragazze sono state bravissime a non scomporsi: sotto di 21 avrebbero potuto lasciarsi andare e invece hanno continuato ad impegnarsi al massimo fino alla fine. E un bel segnale di crescita, considerando la forza dell'avversaria, sono convinto che giocheremo con la stessa energia anche la gara di ritorno"..

La Ren-Auto e Puianello torneranno dunque in campo alla Carim sabato 19 marzo, alle ore 17.30.

REN-AUTO - Puianello 40-48 (4-6; 15-14; 12-16; 9-12)

REN AUTO: Pignieri 8, Oddi 7, Cardelli 8, Cartoscella 2, Mbaye, Isibor 8, Mancini, Dedda 1, Bruschi, Gasparroni, Rinaldi 6. All. Albani

Alla Carim la Ren-Auto U15 di coach Massimo Albani ospita Puianello per la gara di ritorno dei quarti di finale regionali e riparte dal -15 della gara di andata. Le due squadre iniziano freddissime e per 2'30" non segna nessuno: il primo canestro lo realizza Rachele Cardelli dopo rimbalzo d'attacco; un minuto dopo Puianello pareggia, 2-2. La situazione si ripete qualche minuto dopo: Cardelli segna e Puianello pareggia da fuori, 4-4 dopo 7'. Gli attacchi continuano a faticare, ma il merito è soprattutto delle difese che non lasciano spazio e usano un'aggressività che gli arbitri non puniscono. Le ospiti realizzano in transizione il canestro del primo vantaggio, che è anche quello che chiude il quarto, 4-6.

In apertura di frazione Isibor cattura un rimbalzo d'attacco e pareggia con un bel appoggio; la n.40 lotta contro le possenti avversarie, cattura una marea di rimbalzi ed è sfortunata nell'appoggio del possibile nuovo vantaggio. Ne approfitta Puainello che con un gioco da tre punti si porta a +3, 6-9.

Le ospiti, oltre che su una maggior stazza in tutti i ruoli, possono contare anche su una notevole precisione al tiro da fuori e proprio lontano da canestro costruiscono il primo break, 8-16.

La Ren-Auto però reagisce e, lottando con le unghie e con i denti, costruisce un 5-0 di parziale che riavvicina le squadre: Pignieri e Oddi segnano con due belle penetrazioni e Dedda aggiunge un libero, 13-16. A 23" dall'intervallo Pignieri è bravissima a sfruttare un blocco di Oddi e a segnare con la mano "sbagliata" il sottomano del 19-19. Un tiro libero permette a Puianello di chiudere avanti il primo tempo, 19-20. Il secondo tempo si apre con un immediato 4-0 delle ospiti che sembra spostare l'inerzia, ma l'Happy reagisce di nuovo e torna a -1, 23-24.

Gli arbitri applicano un metro piuttosto permissivo e a trarne maggior vantaggio è ovviamente Puianello che ha tutti i mismatch a favore. Questo, naturalmente, senza nulla togliere alle indubbie qualità tecniche delle gialloblu emiliane. Nonostante tutto comunque la Ren-Auto rimane lì e chiude la frazione sotto di 5, 31-36. Nel quarto quarto la musica non cambia, Puianello domina fisicamente ma una Ren-Auto esausta riesce comunque a rimanere in scia. Finisce 40-48 con la Ren-Auto che può comunque essere orgogliosa di quanto fatto in campo nell'arco delle due gare.

"Innanzitutto complimenti a Puianello, un'ottima squadra - commenta coach Albani -. Abbiamo perso, ma sono contento del cammino che abbiamo fatto, si vede che il lavoro in palestra ha pagato. In un settore giovanile dobbiamo valutare la crescita e questo è una squadra che all'inizio non si conosceva e che passo dopo passo è diventato un gruppo, sia in campo che fuori. Le ragazze sono cresciute individualmente, si allenano 4/5 volte la settimana con intensità e per questo meritano solo complimenti".

UNDER 17: LA REN-AUTO GIOCA BENE, MA NON BASTA

Samoggia - REN-AUTO 69-60 (22-15; 16-21; 17-10; 14-14).

REN AUTO: Pignieri 4, Pratelli 13, Riva, Monaldini 21, Cardelli, Venturi, Castellani 5, Savini, Isibor, Frambosi 4, Fulgenzi, Mongiusti 13. All. Rossi

Prima giornata della fase di qualificazione alle finali Nazionali: la Ren-Auto di coach Pier Filippo Rossi è di scena a Castelfranco Emilia, ospite della Scuola Basket Samoggia 1999.

Test decisamente impegnativo visto che le padrone di casa sono squadra organizzata con individualità di primo livello. L'inizio non è dei più promettenti: Samoggia parte 10-0 e per le rosanero sembra il preludio di una serataccia.

Invece due triple di Mongiusti ed una di Pratelli rimettono in partita la Ren-Auto e il match diventa equilibrato ed avvincente. L'Happy è scatenata da dietro l'arco e con un gran secondo quarto chiude il primo tempo sotto di due sole lunghezze, 38-36. Al ritorno in campo dopo la pausa lunga Samoggia sembra avere più gas e prova a sprintare: le padrone di casa accumulano anche 14 punti di vantaggio e per la Ren-Auto sembra l'inizio della fine.

E invece no, perché le rosanero si riprendono e nell'ultima frazione rimontano fino ad arrivare a -2, palla in mano: il pareggio sembra cosa fatta, canestro e anche fallo con tiro libero aggiuntivo, ma gli arbitri fischiano infrazione di 24", annullano tutto e Samoggia resta davanti. Nel finale le padrone di casa hanno qual poco di benzina in più sufficiente per tornare a +6 e per trovare sulla sirena, quasi da metà campo, la tripla del definitivo 69-60.

"In attacco abbiamo avuto una serata strepitosa - commenta coach Rossi -, a parte gli ultimi quattro tiri che magari non ci avrebbero permesso di vincere, ma di contenere il margine, in ottica di scontro diretto, sì. Alla fine abbiamo pagato lo scotto dell'approccio di gara e, nel complesso, una difesa al di sotto delle nostre possibilità, per quanto Samoggia abbia individualità difficili da contenere. Non siamo state aggressive e fresche come al solito, ma sono contento perché in attacco abbiamo eseguito bene anche cose nuove, segnato con continuità da fuori ed in generale abbiamo dimostrato che, nonostante qualche assenza e acciacco, ce la possiamo giocare con tutte"..

La Ren-Auto U17 tornerà in campo alla Carim giovedì 31 marzo, alle ore 18.00, per il match con il Peperoncino Basket.