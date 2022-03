Riccione, minorenne a spasso con un coltello a serramanico, denunciato

Cronaca

Riccione

22 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Weekend di controlli per i Carabinieri di Riccione, sono 10 le persone denunciate. Tre persone sono state segnalate perché trovate in possesso di 0,9 grammi di cocaina e 3 di marijuana. Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza con immediato ritiro della patente.

Un 17enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Il giovane è stato fermato dopo una segnalazione arrivata al 112. E' stato denunciato per detenzione di oggetti atti ad offendere.

Un 38enne durante un controllo stradale ha inveito contro i militari con frasi irriguardose e minacciose. E' stato denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Denuncia anche per una 60enne e una 85enne che hanno rifiutato di fornire le proprie generalità. I Carabinieri erano intervenuti in un negozio a Riccione dove la 60enne stava litigando pesantemente con il fratello. Le due sono state denunciate per rifiuto di fornire indicazione sulla propria identità.