Cronaca

Montescudo-Montecolombo

| 11:12 - 22 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Litiga con un uomo minacciandolo con un coltello da cucina e scappa via. I Carabinieri di Montescudo Montecolombo nello scorso weekend hanno denunciato un 43enne. I militari lo hanno rintracciato poco dopo con in mano ancora il coltello. Il 43enne è stato denunciato per minaccia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.