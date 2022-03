Cronaca

Morciano di Romagna

| 11:08 - 22 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri di Morciano per furto aggravato. In due diversi controlli i militari hanno rinvenuto materiale da giardinaggio, un fucile da caccia e un'idropulitrice, tutto risultato rubato nei mesi scorsi. Un 42enne ed un 58enne sono stati trovati in possesso di 5mila euro di materiale da giardinaggio, poi restituito al proprietario. Un 48enne era invece in possesso del fucile e dell'idropulitrice rubati recentemente.