Rifiuti da apparecchiature elettroniche, Rimini ha raccolto oltre 2mila tonnellate nel 2021

| 10:13 - 22 Marzo 2022

Sono 35.657 le tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolte dall’Emilia Romagna nel 2021. È quanto emerge dalla 14a edizione del Rapporto Annuale del Centro di Coordinamento RAEE, l’istituzione che sintetizza i ri-sultati ufficiali conseguiti da tutti i Sistemi Collettivi che si occupano del ritiro presso i cen-tri di raccolta e i luoghi di raggruppamento organizzati dalla distribuzione per la gestione dei rifiuti tecnologici in Italia.



Rispetto ai risultati raggiunti nel 2020, il dato registra una leggera crescita, pari all’1,2%, la più contenuta tra quelle registrate nell’area Nord e al di sotto del tasso di crescita nazionale (+5,3%). Nonostante questo, la Regione si conferma ancora una volta al secon-do posto tra le regioni italiane più virtuose, preceduta solo dalla Lombardia.



Si consolida la raccolta della provincia di Rimini che raggiunge le 2.127 tonnellate, in crescita del 7,6% rispetto al 2020. La raccolta pro-capite vede Rimini raggiungere i 6,32 kg/ab (+4,5%) al disotto della soglia nazionale.

“L’Emilia Romagna conferma un risultato sopra la media italiana e del Nord Italia” com-menta Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di Coordinamento RAEE. “Que-sto non deve però limitare un’analisi dei dati che ci restituisce una Regione a tre velocità: due province con risultati allineati ai target europei, Ravenna e Bologna, due sopra il livel-lo medio regionale, Forlì-Cesena e Reggio Emilia, e le restanti appiattite sulla media na-zionale. Queste differenze, si pensi che Piacenza registra una raccolta pro capite che ha un valore inferiore alla metà di quella di Ravenna, devono essere oggetto di una riflessio-ne per valutare quali possano essere le misure di incremento della raccolta che si devono mettere in campo per fornire là dove serve quello sprint necessario al raggiungimento de-gli obiettivi di raccolta”.