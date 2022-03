Beach Volley, la Beach & Park quarta a Padova

Sport

| 10:09 - 22 Marzo 2022

Claudia Campo e Catia Piccioni.

Domenica 20 marzo, tappa padovana della Serie Silver del campionato italiano di beach volley a squadre per la coppia della Beach & Park San Marino formata da Claudia Campo e Catia Piccioni. Il team italo sammarinese ha ottenuto un buon quarto posto che lo proietta verso una sempre più probabile finale nazionale di categoria.

Si giocava nello Spazio 21 di Padova e Campo e Piccioni, curiosamente, hanno finito per affrontare tre delle quattro le formazioni (su sedici iscritte) che la società di casa aveva presentato ai nastri di partenza. La Beach & Park Volley ha esordito battendo subito due formazioni del Beach Volley Padova: per 2 a 1 (15/17 15/11 15/11) Sara Cecchetto e Laura Zago e con un più netto 2 a 0 (15/6 15/12) Sofia Materazzo e Roberta Migliarese. Fatale lo scontro al terzo turno con la terza coppia patavina Giuditta Comis e Giorgia De Bortoli. Ne esce una sconfitta per 2 a 0 (9/15 12/15). Entrate al quarto turno del tabellone delle perdenti, le due romagnole si ritrovano di fronte ancora Cecchetto e Zago che ribattono ancora nettamente (15/13 15/8). Approdate in semifinale non superano l’ostacolo rappresentato dalla coppia che vincerà il torneo formata da Francesca Gottardi e Giulia Cabri della Beach Volley League di Modena. Lo scontro è alla pari e la Beach & Park vende cara la pelle. Perde 2 a 0 (12/15 15/17) ma non senza impegnare le avversarie. Con meno storia la finale per il terzo posto nella quale Claudia a Catia perdono ancora per 2 a 0 (8/15 11/15) con le padovane Comis e De Bortoli.

“In semifinale, contro il team di Modena abbiamo giocato bene e sbagliato pochissimo ma loro hanno sbagliato ancor meno e sono state davvero perfette per tutta la partita. – Raccontano Campo e Piccioni dopo la chiusura del torneo. – Nella finalina per il terzo posto abbiamo difeso tanto ma, nella sostanza, non ci siamo mai adattate al gioco della coppia padovana e non siamo riuscite a trovare le contromisure giuste. Tutto sommato lo consideriamo un torneo positivo, nel quale abbiamo giocato ben 13 set in un giorno. Siamo in forma e speriamo di continuare a migliorarci”.