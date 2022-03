Coriano, proseguono i lavori di restyling di Mulazzano

Attualità

Coriano

| 10:05 - 22 Marzo 2022

Lavori su via Agello.

In questi giorni è stato completato il montaggio del display che sarà attivo 24 ore su 24 e fornirà anche ai residenti della zona tutte le informazioni utili circa la vita e gli appuntamenti del comune.

E' stata sistemata l'aiuola dove sorge il monumento ai Caduti ed è stata spostata la plancia che ospita i manifesti funebri.

Anche sul fronte delle strade si sta procedendo secondo il cronoprogramma di #corianocantiere: è in corso l'asfaltatura di via Agello, una delle arterie principali della frazione.

"I lavori vanno avanti in maniera spedita – commentano i consiglieri di maggioranza della frazione, Loris Mazzotti e Anna Pecci – in linea con quanto programmato dall'amministrazione comunale. Grazie agli operai del Comune e ai tecnici che stanno lavorando scrupolosamente per garantire sicurezza e decoro urbano".