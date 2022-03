San Marino, sono 280 i profughi accolti finora in Repubblica

Attualità

Repubblica San Marino

| 09:30 - 22 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Sono 280 i profughi ucraini accolti a San Marino. Lo comunica l’Unità di Coordinamento. Il limite stabilito per legge è di 300 persone con possibilità di incremento del 5% su base mensile, a partire dal 15 aprile.

Per l’ottenimento del permesso di soggiorno provvisorio rilasciato ad ogni cittadino ucraino, occorrerà dimostrare lo stato di ricongiungimento familiare così come la disponibilità dell’alloggio.



Tra le disposizioni del Congresso di Stato c’è anche l’erogazione del contributo mensile per ogni rappresentante del nucleo familiare direttamente sulla Smac Card.

Per agevolare integrazione ed inserimento dei minori, lo sport sammarinese si è reso disponibile ad organizzare attività gratuite da estendere, eventualmente, ad atleti agonisti provenienti da territori di guerra.

Chi, una volta accolto, intenda lasciare il territorio, è invitato a contattare l’Ufficio stranieri della Gendarmeria.

Continua la raccolta fondi, queste le coordinate bancarie:

Denominazione: “Guerra Ucraina- Accoglienza profughi”

Codice IBAN SM72D0606709800000120161869

Per donazioni dall'estero, il Codice SWIFT è: CSSMSMSMXXX



Per richiesta informazioni si può chiamare o scrivere:

supporto.ucraina@esteri.sm - 0549-885400.

Nelle giornate di lunedì (8.30-10.00) e giovedì (16.00-18.00) sarà attivo un servizio di interpretariato in lingua ucraina.