Novafeltria, Pd: "Nessuna prospettiva per i giovani"

Attualità

Novafeltria

| 08:50 - 22 Marzo 2022

Corso Mazzini, centro di Novafeltria.

Mettersi prima di subito al lavoro per garantire un futuro pratico e professionale per i giovani che risiedono in Valmarecchia e scongiurare lo spopolamento. In una lunga nota stampa il Pd Novafeltria chiede a gran voce che le amministrazioni dei comuni mettano in campo quanto possibile per garantire l'avvenire dei ragazzi. "Riteniamo che i Sindaci della Valle del Marecchia debbano avvertire il peso delle loro grandi responsabilità, destinando tempo, energie e ragionevolezza su come impiegare le risorse previste dal Pnrr, stabilendone "insieme": priorità, scopi, obiettivi, azioni e finalità, superando la perdente “visione Comunale” si legge nella nota stampa. Quali le prospettive per far lavorare i giovani, indagare su quanti siano i giovani tra i 15 e i 34 "Neet" ovvero "not in employment, education or training", ovvero che non studiano, non lavorano o non sono inseriti in alcun percorso formativo. In Italia un giovane su 4 è lontano da percorsi di qualsiasi tipo, qual è la situazione nella zona? "Eppure, sul nostro territorio, abbiamo i giusti mezzi e gli strumenti per costruire futuro e sapere!" dice ancora la nota stampa "Soprattutto abbiamo le giuste interazioni tra scuola e lavoro, come il G.A.L. “Valli Marecchia e Conca”, per la promozione d’impresa e l’aiuto all’imprenditoria locale, soprattutto nella gestione delle risorse del Piano regionale di Sviluppo Rurale (PSR). La Fondazione altavalmarecchia, (ente accreditato dalla Regione per la formazione e l’orientamento scolastico), che collabora nella creazione di “Start UP” per nuove forme di impresa con Appennino l’HUB." Ci sono infrastrutture fondamentali per poter avere il quadro della situazione e fornire sicurezze lavorative per il futuro dei ragazzi. "E' necessario promuovere un disegno strategico di insieme" superando "campanili e divisioni territoriali". "L’Italia in generale, la Valmarecchia in particolare, vive una crescente ed allarmante crisi demografica: invecchia e declina" conclude la nota del Pd Novafeltria "A maggior ragione non possiamo come valmarecchia rassegnarci a perdere i nostri ragazzi senza né capacità di studio né impegno per il lavoro. L’emergenza sociale merita risposte rapide ed efficaci. Altrettanto, un’assunzione forte di responsabilità delle istituzioni, con senso di volontà civile e passione politica, per progettare un futuro migliore per tutti!"