Riccione, morta l'oca pestata: fu massacrata di botte da uno sconosciuto

Riccione

| 08:25 - 22 Marzo 2022

Non ce l'ha fatta l'oca soccorsa dal Cras nei giorni passati dopo essere stata pesantemente picchiata da uno sconosciuto. La notizia viene comunicata "con grande dispiacere" proprio dal Centro recupero animali selvatici. L'animale non aveva mai recuperato l'uso delle zampe e non riusciva ad alimentarsi autonomamente. "E’ stato un grandissimo dispiacere per tutti noi volontari". L'oca era stata picchiata senza alcun motivo da qualcuno non ancora identificato. Aveva riportato diverse lesioni dei tessuti superficiali e della muscolatura. Nonostante le cure dei volontari del Cras non è stato possibile salvarla. Tutta la documentazione sanitaria è stata consegnata alla Polizia Locale di Riccione che sta conducendo le indagini. "Speriamo in una punizione esemplare" dicono i volontari del Cras.