Rimini, il progetto del parco eolico nel mare

Attualità

Rimini

| 07:53 - 22 Marzo 2022

Vista area offshore. Foto di repertorio.

Le pale che si vedranno dalla spiaggia, se il progetto dell'Energia Wind 2020, galleggiante al largo della costa riminese andrà in porto, saranno talmente lontane che potrebbe essere difficile distinguerle a occhio nudo. A 10 miglia dalla costa, (oltre 18 chilometri) tra Cattolica e Rimini, potrebbe sorgere una centrale eolica industriale con cinquantuno pale, per trasformare il vento che soffia in mare aperto in energia rinnovabile. Una progetto con strutture che fuoriescono dall'acqua 125 metri e con eliche di 65-70 metri di raggio.



L'operazione nasce mesi fa nel segno della transizione ecologica per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal governo per la decarbonizzazione entro il 2030, e si inserisce in corsa nel contesto dell'attuale crisi internazionale, che impone al Paese di trovare la via dell'autonomia energetica e sottrarsi al gas russo.



"Il tema della distanza dalla costa è un elemento rilevante - spiega Giovanni Selano, progettista della Energia Wind - anche per la fauna marina protetta: pressoché inesistente verso riva, decisamente più presente al largo. E per questo abbiamo sempre cercato di adattare il progetto ad osservazioni e pareri tecnici. Per quanto riguarda il costo previsto, siamo intorno ai 600 milioni di euro".



"Se la prima pala sarà installata a 10 miglia dalla costa possiamo cominciare a ragionare. In caso contrario niente". Sul Parco eolico in mare, l'assessore all'Ambiente Anna Montini, sembra addolcire la posizione del Comune. "Ma solo ad una condizione - sottolinea l'amministratore- che le macchine sia ben lontane dalla costa e che l'impatto ambientale sia molto basso".