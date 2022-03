Prosegue il progetto del nuovo Palazzetto dello sport di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 07:49 - 22 Marzo 2022

Come sarà il palazzetto.

Proseguono le tappe per la realizzazione del palazzetto dello sport di Cattolica che sorgerà all'interno del VGS. Dopo aver acquisito e fatte proprie le prescrizioni arrivate da CONI, Vigili del Fuoco, ed altri Enti competenti, il progetto definito è stato verificato dagli uffici tecnici di Palazzo Mancini ed approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale. L'elaborato è stato redatto dalla società bolognese Mynd Ingegneria, con sede a Pianoro. Chiuso quest’iter, si attende quanto prima la firma della convenzione al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una sottoscrizione che andrà a confermare lo stanziamento di 2,5 milioni di euro assegnati per la realizzazione dell’opera, su un percorso di rigenerazione dal valore complessivo di circa 2,7 milioni. Si procederà, dunque, alla gara per il conferimento di un appalto integrato che consentirà di sviluppare il progetto esecutivo durante l’estate ed iniziare i lavori entro la fine dell’anno.

“Voglio ricordare – spiega la Sindaca Franca Foronchi – il lavoro svolto dalla precedente Amministrazione che si è adoperata per il recepimento di questi importanti fondi. Cattolica avrà a disposizione una struttura moderna che sarà sicuramente di grande beneficio allo svolgimento delle attività sportive da parte delle società cittadine. Ci impegneremo a seguire con attenzione il percorso di realizzazione di quest’opera con l’obiettivo di consegnarla quanto prima alla nostra comunità”.

Il palazzetto, per le caratteristiche costruttive e gli spazi disponibili, dopo le opere di trasformazione e finitura, sarà omologabile per discipline quali pallavolo (serie A2 Maschile e serie A1 Femminile), pallacanestro (serie B Maschile), ed a livello agonistico per ginnastica artistica e ritmica, arti marziali e pugilato. La superficie da gioco principale è pari a circa 1150 mq, con un’altezza utile interna di 9 metri. Oltre 1000 posti a sedere per la pallavolo e 552 posti per la pallacanestro. Particolare attenzione alla fruizione da parte delle persone con diversabilità, sia spettatori che atleti, con percorsi, servizi, attrezzature e posti a sedere dedicati per la completa accessibilità. Ed il palazzetto si presta anche eventi di natura diversa, in tal senso sono state previste soluzioni funzionali alla migliore acustica all'interno dell'impianto. Previsti impianti di climatizzazione invernale ed estiva ad alta efficienza per evitare il dispendio energetico e contenere i costi di gestione.