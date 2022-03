Rally, Tricolore Terra: esaltante quinto posto per Vagnini-Franchina

Sport

Repubblica San Marino

| 18:40 - 21 Marzo 2022

L'equipaggio Vagnini-Franchina.

Nel fine settimana si è tenuto il Rally della Val d’Orcia, con tanti equipaggi della Scuderia San Marino presenti. Nella classifica finale delle auto moderne il duo Vagnini-Franchina chiude con un buon quinto posto, a 56’’ dal podio e 1’17’’ dal primo posto detenuto da Andreucci. Daniele Ceccoli termina in decima posizione sulla sua Skoda Fabia R5; chiudono in 24° posizione, invece, Andrea Bucci e il nostro Presidente Roberto Selva, che possono ritenersi soddisfatti perché sono primi nella loro classe, la R3 con la Renault Clio Sport. Quattro posti più in là ci sono il pilota Filippo Baldinini e il navigatore sammarinese Mirco Gabrielli. La Scuderia San Marino ottiene un primo e secondo posto di classe N5 con gli equipaggiamenti formati da Camporese- Zanotti (in classifica assoluta si posizionano 30°) e Rigo- Darderi (36° in classifica assoluta).

Weekend da dimenticare per le auto storiche, nella penultima prova speciale Costa-Mularoni si sono ritirati quando la classifica recitava terzo posto assoluto. Mentre non sono partiti al via Pelliccioni- Grossi, a causa di un infortunio di Bruno Pelliccioni.

A Silverstone, in Gran Bretagna, era impegnato Davide Meloni che debuttava nella Formula Ford Championship. Il pilota sammarinese al termine della gara vede il bicchiere mezzo pieno, “ripartivo dopo due anni di inattività – dichiara-. “Ho chiuso le qualifiche al tredicesimo posto e ho portato a termine Gara 1 posizionandomi nono, un buon piazzamento. Purtroppo, in Gara 2 mentre mi giocavo la sesta piazza, per evitare il contatto con due macchine davanti a me, per evitarli sono finito sulla sabbia. Sono poi rientrato in pista per proseguire la corsa, ma ho avuto un problema ai freni che mi ha costretto al ritiro. Tutto sommato sono soddisfatto e aspetto il prossimo appuntamento.”

Secondo gradino del podio ottenuto con tenacia da Nicolas Tagliaferri, che inizialmente aveva ottenuto a Cecina la pole position, in seguito revocatagli dal giudice di gara e costretto a partire dall’ultima posizione.