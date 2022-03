Rimini, lunghe file di fronte all'ospedale per i tamponi Covid: le foto

Attualità

Rimini

| 18:07 - 21 Marzo 2022



Code e auto in fila all’Ospedale “Infermi” di Rimini dove è stato riaperto il drive througth, all’ex Pronto Soccorso, per permettere di effettuare i tamponi. La situazione è preoccupante, si procede su due file, una delle quali, la più congestionata, è composta da auto che si accodano senza poter ipotizzare un tempo di attesa per poter fare il tampone. I clacson suonano nervosi e il clima sembra lo stesso dei tempi di estrema emergenza. Tutto questo è il sentore che la curva dei contagi sta pian piano crescendo in questo periodo: a recarsi ad effettuare il tampone sono infatti persone che sono state a contatto con positivi o che hanno iniziato ad avere qualche lieve sintomo, grazie anche alla copertura vaccinale che attenua di gran lunga gli effetti del virus. Se la situazione continuerà a persistere o se, addirittura, dovesse peggiorare, si dovrà optare per la riapertura di altri punti tampone.