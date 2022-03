Parte da Riccione la Coppi e Bartali: ecco le modifiche alla viabilità

Attualità

Riccione

| 15:55 - 21 Marzo 2022

Coppi e Bartali parte da Riccione.

La Settimana internazionale Coppi e Bartali in programma da domani a sabato 26 marzo, prende avvio dal territorio del Comune di Riccione con le prime due tappe il domani e mercoledì 23 marzo.



Il Comando della Polizia locale informa quindi che domani per la prima tappa Riccione-Riccione di 164.6 chilometri, con un tracciato che si svolgerà per gran parte in Valconca, il punto di ritrovo è fissato in piazzale Ceccarini dove alle 10.50 inizierà la sfilata dei corridori al podio firma, mentre il trasferimento sarà alle 11.45 con il via ufficiale da viale Ceccarini. La carovana di ciclisti proseguirà in viale Milano e nelle vie Torino, Da Verrazzano, Limentani, San Martino, Campania, Abruzzi fino al confine con Misano. Arrivo previsto a Riccione, dalle 15.30 alle 16.30, secondo il medesimo percorso fino a giungere in viale Milano all'intersezione con via Rismondo.



Mercoledì seconda tappa Riccione-Sogliano di 165.9 chilometri con punto di ritrovo in piazzale Ceccarini alle 11.45 per proseguire nelle vie Milano, D'Annunzio, Angeloni, Aosta, Alessandria, Saluzzo, Piemonte fino al confine con Rimini. Dalle 11.15 alla 12.15 sarà interdetta la circolazione nelle strade interessate. Per la prima tappa la strada Statale 16 non subirà modifiche alla viabilità ad eccezione degli orari di partenza e ritorno in cui gli agenti di Polizia Locale saranno presenti per consentire il passaggio dei ciclisti.